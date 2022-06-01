عاجل.. الحكومة تُقدم 5 «نصائح ذهبية» للمصريين للوقاية من «جدري القرود»

قدم مجلس الوزراء، ممثلًا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 5 نصائح ذهبية للمصريين للوقاية من الإصابة بفيروس «جدري القرود»، بعد انتشاره في عدد من الدول عالميًا، رغم عدم تسجيل أية إصابات بالفيروس في مصر، تحت بند «الوقاية خير من العلاج»، وذلك في فيديو معلوماتي «فيديو جراف» صادر عنه قبل قليل.

نصائح ذهبية من الحكومة للمصريين لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود

وتضمنت النصائح التي قدمها «مركز المعلومات» للمصريين للوقاية من فيروس «جدري القرود»، كلًا من:

1- غسل اليدين بانتظام عقب التعامل مع أي مريض بأمراض جلدية.

2- استخدام المُطهرات لقتلها الفيروس.

3- العمل على طهي كل المنتجات الحيوانية جيدًا، قبل أكلها.

4- تجنب المخالطة الجسدية للمصابين بعدوى الأمراض الجلدية مثل جدري القردة.

5- ارتداء القفازات ومعدات الحماية حال التعامل مع المرضى.

أبرز المعلومات عن فيروس جدري القرود

وعرّف مركز المعلومات فيروس «جدري القرود»، بأنه مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ، ذو انتشار محدود من إنسان إلى آخر، وهو متمركز في وسط وغرب إفريقيا، ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحته، لكن التطعيم ضد فيروس الجدري، نجح بنسبة 85% من الوقاية منه.

وذكر «معلومات الوزراء»، في فيروس جدري القرود، اكتشف لأول مرة عام 1958، وفي عام 2003 ظهر لأول مرة خارج نطاق قارة إفريقيا، موضحًا أن الفئات الأصغر سنًا هي الأكثر حساسية للإصابة بالفيروس.

وأشار «المركز»، إلى أن فيروس جدري القرود لا يمكن تشخيصه إلا في المعامل، وأن أقل من 10% من الإصابات هو معدل الوفيات الناجمة عنه، موضحًا أن فيروس جدري القرود من الفيروسات التي مكن القضاء عليها باستخدام المُطهرات.

طرق انتقال العدوى

وينتقل العدوى عن طريق التعرض المباشر لرذاذ الشخص المصاب، ولمس الشخص المصاب أو ملابسه أو لعابه، وملامسة الأسطح، والأدوات الملوثة بدماء المريض، أو المخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بالفيروس أو سوائل أجسامها، أو تناول اللحوم غير المطهية جدًا من الحيوانات المصابة بفيروس جدري القرود.

وعدَّد «مركز المعلومات»، في الفيديو جراف، علامات ظهور مرض جدري القرود، وأعراضه، إذ تبلغ فترة الحضانة للفيروس ما بين 5 و21 يومًا، وفي أول فترة حتى 5 أيام، يبدأ ظهور الحمى، والصداع الشديد، وتضخم العقد اللمفاوية، وآلام في الظهر، والعضلات.

وتبدأ فترة ظهور الطفح الجلدي في فترة ما بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى، التي تبدأ من الوجه، ثم تنتشر على أجزاء الجسم الأخرى، إذ يتطور الفيروس خلال 10 أيام، ويلزم علاجه 3 أسابيع حتى يختفي تمامًا.