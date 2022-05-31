هل يتحول مرض جدري القرود إلى جائحة؟.. «الصحة العالمية» توضح

في ظل الفزع والخوف الذي بدأ في اجتياح العالم جرّاء انتشار أنباء تفيد بتزايد الإصابات بعدوى جدري القرود في عدد من دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنّ مرض جدري القرود لن يتحول إلى جائحة عالمية، وفق ما نقلته قناة «العربية».

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

ومع ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم، أبلغت الهيئة الطبية الحكومية، المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، يوم الجمعة الماضي، أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأبلغت العديد من البلدان عن تفشي مرض جدري القرود، ومع ذلك، قال أحد العلماء في ICMR إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة في الهند حتى الآن، مضيفًا أن البلاد في ضوء زيادة الإصابات في البلدان غير الموبوءة.

تطعيم كبار السن

في مقابلة مع وكالة الأنباء ANI، قالت الدكتورة Aparna Mukherjee، عالمة ICMR، إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى جدري القرود، مشيرةً إلى أنّه سيتم تطعيم كبار السن بلقاح الجدري بعد الثمانينيات، متابعة: «الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح الجدري الذي يعطي مناعة متصالبة لمحاربة العدوى، لذلك سيكون الشباب أكثر عرضة للإصابة».

وقالت أيضًا إنه لا ينبغي للناس أن يصابوا بالذعر وأن يتجنبوا الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بجدري القرود.

وصرح مسؤول ICMR، بأنه «يجب ألا يصاب الناس بالذعر من هذا المرض، وأعراضه حيث تنتشر عادة عن طريق الاتصال الوثيق للغاية. هناك إرشادات محددة له تم نشرها بالفعل من ICMR-NIV»، وقام عالم ICMR أيضًا بإدراج الأعراض غير العادية التي يجب على الناس مراقبتها عن كثب، خاصة أولئك الذين لديهم تاريخ سفر من البلدان المصابة بجدري القرود.

في غضون ذلك، قال مسؤول منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاحتواء حالات جدري القرود بسهولة وكذلك مشاركة البيانات حول مخزونات اللقاحات لديها، مضيفًا: «نحن لا نعرف مدى انتشار المرض، ولكن كما قلت، يجب أن نكون أكثر يقظة كدولة، حتى نكتشف المزيد من الحالات، ونعتقد أنه إذا اتخذنا الإجراء الصحيح الآن من المحتمل أن نتمكن من احتواء هذا