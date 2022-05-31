إصابات كورونا عالميا تقترب من 532 مليون.. و465 مصابًا بـ«جدري القردة» و6 وفيات في الكونغو

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، من تسجيل 532 مليون حالة، وسجلت الإصابات 531 مليونًا و886 ألف و161 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و311 ألف و607 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 502 مليون و880 ألفا و216 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية 17191 حالة إصابة بـ «كورونا»، بينها 43 حالة وافدة من الخارج و9 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18103638 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 24176 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 96020 مصابًا بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، إصابة أكثر من 96020 شخصا بـ«كورونا» أو ما تطلق عليها السلطات «الحمى»، دون تسجيل حالات وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات إلى أكثر من 3.64 مليون، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 70 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

أكثر من 3.46 مليون يتعافون من «كورونا» بـ كوريا الشمالية

وتعافى أكثر من 3.46 مليون مصاب، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 182940 شخصا في كوريا الشمالية.

الصين تعلن تسجيل 28 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 28 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، بينها 16 حالة في بكين و9 في شنجهاي، أمس الاثنين.

من جانبها، أشارت «لجنة الصحة المحلية» في «بكين»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 16 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، وحالتين محليتين بدون أعراض، مضيفة أن 37 مريض غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، أمس الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سجلت «لجنة الصحة البلدية» في «شنجهاي»، 9 حالات إصابة مليحة العدوى بـ الفيروس و 22 حالة محلية بدون أعراض، أمس الاثنين.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، إن 290 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 216365 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

غدا..«شنجهاي» تخفف القيود على دخول أو مغادرة المجمعات السكنية

وتعتزم مدينة «شنجهاي» تخفيف القيود على دخول أو مغادرة المجمعات السكنية واستئناف خدمات النقل العام وتخفيف القواعد المفروضة على السيارات الخاصة على الطرق، بداية من الغد الأربعاء، وأشارت السلطات إلى أن وضع «كورونا» في المدينة قد تمت السيطرة عليه بشكل فعال.

إيطاليا تعلن عدم تمديد شرط إظهار «التصريح الأخضر» لدخول البلاد

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، إلغاء شرط إظهار دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد، وقالت وزارة الصحة إن شرط إظهار التصريح الأخضر لدخول البلاد لن يتم تمديده عند انتهائه، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الكونجو تعلن تسجيل إصابة 465 شخصا بـ «جدري القردة».. و9 وفيات

وفي سياق آخر، سجلت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، 71 إصابة جديدة بفيروس «جدري القردة» في إنجلترا، ليترفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في المملكة المتحدة منذ 7 مايو الجاري إلى 179 إصابة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وفي الكونجو، سجلت السلطات الصحية، إصابة 465 شخصا بـ «جدري القردة»، ووفاة 9 أشخاص بـ الفيروس، فيما أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، تسجيل أول حالة وفاة بـ المرض وإصابة 21 آخرين.