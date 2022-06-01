رئيس الإذاعة في عيدها الـ 88: زيادة نسبة الإعلانات والبرامج الممولة بمحطاتنا

في إطار احتفالات الإذاعة المصرية بعيدها الثامن والثمانين، فاجأ الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة العاملين بإذاعة القاهرة الكبرى بزيارة مقر الإذاعة، رافقه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، وكان في استقبالهما محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى والعاملين والإذاعيين المتواجدين.

القاهرة الكبرى حققت طفرة وطروت أداء العاملين بها

وذكر نوار أنه اختار أن يكون احتفاله بعيد الإذاعة هذا العام في مبنى الشريفين تقديرا للجهد الذي بذل في القاهرة الكبرى على مدار العام الماضي، خاصة موسمي شهر رمضان الماضيين.

وأضاف أن القاهرة الكبرى حققت طفرة مقدرة بين الإذاعات من خلال تطوير أداء العاملين فيها وجذب نجوم الإعلام من كبار الإذاعيين، علاوة على نجاح مديرها في استقطاب عدد من نجوم المجتمع لتقديم برامج على أثيرها، إضافة إلى زيادة نسبة مساحة الإعلانات والبرامج الممولة.

وأكد رئيس الإذاعة أنه يقدر الجهد المبذول في تطوير الخريطة الإذاعية لراديو القاهرة الكبرى.

الإذاعة المصرية ستمضي في التوعية والتثقيف والترفيه

وهنأ «نوار»، جمهور الإذاعة من خلال حوار أجراه على الهواء مشيرا إلى جهود التطوير المبذولة في قطاع الإذاعة، معلنا أن الاهتمام سيتوجه خلال المرحلة المقبلة لتطوير إذاعتي البرنامج العام، وصوت العرب لتكونا صوتا لكل الأمة العربية من المحيط للخليج وذلك من خلال تطبيق عبر المحمول لزيادة الانتشار والتغلب على مشكلات البث.

وذكر أن الإذاعة المصرية ستمضي في أداء دورها بين التوعية و التثقيف والترفيه، فضلا عن الدور السياسي الذي تقدم من خلاله صورة حقيقية لما يتم من معجزات على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية أنه يعتبر اليوم ذكرى عزيزة جدا على المصريين وهو اليوم الذي انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة»، قبل 88 عاما.

وهنأ الليثي جمهور المستمعين والإذاعيين بعيد الإذاعة وأعرب عن سعادته بتجربته الإذاعية التي أضافت لرحلة نجاحه التليفزيوني والتي بدأت منذ عام 1988 بالعمل في أروقة ماسبيرو ثم في عدد من الفضائيات.

وأضاف أنه استجاب لرغبة «نوار»، للعمل في الإذاعة دون أجر، معتبرا أن هذا واجب وطني تجاه ماسبيرو والإذاعة المصرية.