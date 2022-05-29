مدير «مثلث ماسبيرو»: تحديد سعر المتر بوحدات البرج الاستثماري قريبا

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن سعر المتر في وحدات البرج الاستثماري سيحدد قريبا، ومن ثم طرحها لجميع المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، بأبراج مثلث ماسبيرو.

عدد طوابق البرج الاستثماري

وأشار مدير تنفيذ المشروع، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من 4 أبراج، برجين للإسكان البديل، لسكان المنطقة الرغبين فى العودة مرة أخرى، وبرج إداري، وآخر استثماري.

وأوضح «نسيم» أن هناك برج استثماري ضمن المشروع، بمنطقة مثلث ماسبيرو، يضم داخله عدد كبير من الوحدات السكنية، التي ستعرض للبيع، للمواطنين الراغبين في السكن داخل منطقة مثلث ماسبيرو.

ويتكون البرج الاستثماري داخل منطقة مثلث ماسبيرو، من 23 طابقا، وجميع الوحدات السكنية داخله كاملة التشطيب على أعلى مستوى، وبها كل المرافق والخدمات، وفقا لتصريحات مدير المشروع.

مساحات الوحدات السكنية

ووفقا لمدير مشروع أبراج مثلث ماسبيرو، فإن الوحدة السكنية، داخل البرج الاستثماري بالمنطقة، مساحتها تصل إلى 175 متر2، وتتكون كل وحدة من 3 غرف، وريسيبشن، ومطبخ و3 حمام، كما أن جميع الغرف الموجودة بالوحدات السكنية، بها نافذة تطل على الموقع العام للمشروع.

أما عن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة، أكد مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة يتكون من برجين بارتفاع 18 طابقا، يضم كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

كما أشار «نسيم» إلى أنه يجرى خلال هذه الفترة، الانتهاء من ترقيم وحدات برجي الإسكان البديل، ومن ثم إبلاغ محافظة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي توزع الوحدات على السكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة، عقب تطويرها للسكن داخل البرجين.