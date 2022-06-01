خالد عليش: «بقالي أكتر من سنة نفسي أحس بحضن بنتي»

لا زال المذيع خالد عليش يعاني من مشكلات مع طليقته، بسبب عدم رؤية ابنته، إلا بقانون المحكمة، التي أقرت برؤيتها لمدة 11 ساعة أسبوعيا.

خالد عليش يستنكر الهجوم عليه

وقال خالد عليش عبر حسابه الشخصي عبر «فيس بوك»: «محدش يقولي ما أنت ما بتصرفش عليها ومبهدل ماماتها في المحاكم برغم إن مش ده الموضوع، بس الحمدلله الفلوس اللي الأم طلبتها كنفقة ومصاريف بتوصل كل أول شهر دون أي محاكم من أول يوم حصل بينا انفصال رسمي دون محكمة بعقد اتفاق بينا، ولو حصل دخول محاكم في أول الخلاف فالأم اللي بدأته، وده بالتواريخ مش بالكلام، موضوع إن فيه مصاريف زيادة بتطلب بشكل مبالغ فيه دي قصة تانية فيها نقاش وحوارات كتير، ومع ذلك قولت أنا عندي استعداد لأي زيادة غير منطقية بس نقعد ونتناقش».

خالد عليش: محدش يقولي روح شوفها عند جدتها

وأضاف خالد عليش، «محدش يقولي روح شوفها عند جدتها عشان أنا مش هعرف يبقى في علاقة طيبة بيني وبين بنتي، وأنا قاعد معاها ساعة عند جدتها، وهما قاعدين جنبي وقعدتي تبقى كلها مذلة ومهانة، محدش يقولي أنت بتتظاهر إنك عايز تشوف بنتك لكن أنت مش فارق معاك».

واستطرد، «الأبهات هنا اللي هيحسوا قد إيه دي حاجة مؤلمة، وأنا مش محتاج أعمل ده، وطول الوقت طلبت من أي حد قريب منهم إن إحنا ننزل ونقعد ونوصل لحل وسط، أنا مش طالب فيه غير إني آخد بنتي يوم في الأسبوع أخرجها وأرجعها».

وأنهى حديثه قائلا، «أنا نفسي أحس بحضن بنتي، بقالي أكتر من سنة ومقعدش اتكلم في مشاكل حصلت من سنين، أنا أوحش رجل في العالم، بس حقي آخد فرصة عشان تكون في علاقة كويسة بيني وبين بنتي، وحسبي الله ونعم الوكيل».