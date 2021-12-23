طليقة خالد عليش تشن هجوما عليه: «كان بيشوف بنته بانتظام وبشهادة الكل»

هاجمت ميما شامي، طليقها الفنان والمذيع خالد عليش، بعدما نشر صورة مع ابنتهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق خالد، على الصورة، قائلاً: «في موقف حصل في آخر 2015 عمري ما انساه، كنت راكن عربيتي في مكان وكنت داخل مستشفى بخلص فيها ورق في مصر الجديدة، خرجت لقيت الونش شال العربية وداها مكان تاني، ودمر الكبوت من قودام وحك العربية من معظم الأماكن».

خالد عليش يعلن افتقاده لحضن ابنته ميما

وأضاف خالد عليش خلال منشوره، «كنت راجع البيت مش طايق نفسي حرفيا بس أول ما فتحت باب الشقة ميما بصلتي وهي صغنونة كده، وابتسمتلي أول ابتسامة مباشرة ليا فضحكتلها أنا كمان، ونسيت كل اللي مضايقني، أكتر حاجة مفتقدها هي الابتسامة البريئة دي، وحضنها الدافي بصوابعها الصغنونة قبل النوم، ربنا يجمعني بيكي على خير دايما ويوفقني في أي قرار يخصك».

ميما ترد على خالد عليش بشأن رؤية ابنته

كتبت ميما طليقة الفنان خالد عليش عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة، وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت إن فيه قضية مرفوعة من شهر 12، ومكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القواضي مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا».

وأضافت، «الأمور وصلت لأنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بتتكلم معايا وعلى بنتي في أدق التفاصيل، وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش اضطر أرد».

ميما تطلب عدم التحدث عن ابنتها

وطالبت من كل متابعيها عدم التحدث في تفاصيل تخص ابنتها قائلة، «كل اللي معاه رقمي يدخل يكلمني في خصوصية بنتي، والموضوع دلوقتي في القضاء عشان مصلحة البنت».