خالد عليش يوجه رسالة لابنته: «ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك»

حرص الإعلامي خالد عليش علي توجيه رسالة لابنته الوحيدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن طريق نشره صورة تجمعه بها.

خالد عليش يوجه رسالة لابنته

وعلق خالد عليش على الصورة قائلا: «ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك في أوقات كتير، ربنا يهدي الأمور ويجمعنا على خير».

الجمهور يدعم خالد عليش

وتوالت التعليقات على خالد عليش من رسائل دعم له، حيث جاء متابع قائلا: «ربنا يجمعك بيها عن قريب إن شاء الله»، وقال متابع آخر: «ربنا يجمعكم ببعض على خير، لو فى إمكانية انك تتنازل عن حاجة علشان خاطر البنت ياريت تعمل كدا ربنا يصلح الحال البنت مخترتكش أبوها و لا اختارتها امها فياريت متدخلش في صراع هي ملهاش ذنب فيه ربنا يحفظها ويبارك فيها وتفرح بيها دائما واشوفها في أحسن حال».

لم تكن المرة الأولي الذي ينشر فيها خالد عليش صورة تجمعه بابنته، فقد نشر قبل ذلك صورة أخرى تجمعه بابنته بعد الخلافات التي نشبت منذ فترة بينه وبين والدتها الممثلة ميما الشامي.

رسالة خالد عليش لابنته من قبل

وكتب خالد عليش معلقًا على الصورة: «حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وابعد عنها كل شر واعمل لها اللي فيه الخير ويوقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله».

طليقة خالد عليش توجه له رسالة: بيستغل الصور

وردت حينها طليقته عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا».

وأستطردت: «الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة».