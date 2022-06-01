مطور عقاري: العقارات هي الملاذ الآمن لأي استثمار

قال رامي فارس المطور العقاري، إن القطاع العقاري في مصر سيظل الملاذ الآمن لأي استثمار، وأن قطاع التطوير العقاري المصري بخير والشركات العقارية الجادة قادرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية.

بعض الشركات تتعامل بذكاء مع التداعيات العالمية

وأكد فارس خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار تكلفة مواد البناء وغيرها من التحديات الأخري التي تواجة القطاع العقاري غير مؤثرة في الشركات العقارية والمطورين العقارين الذين لديهم حلول ذكية هم فقط.

الرئيس تدخل لتنظيم القطاع العقاري

وتابع فارس أن السوق العقاري كان يشوبة نوع من العشوائية نتيجة دخول شركات ومطورين عقاريين غير مؤهلين وليس لديهم خبرة كافية في مواجهة الأزمات، وكان هذا تحدٍ يواجهة القطاع العقاري في مصر لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتنظيم القطاع.

الالتزام مع العملاء هو الأهم

وتابع المطور العقاري، أن التزام الشركات مع العملاء والحاجزين هو الأهم خلال هذة المرحلة والتركيز على تنفيذها معدلات الانشاء مؤكدا أن الشركات العقارية الجادة تعلم ذاك تماما لكن التخوف من الشركات قليلة الخبرة في السوق.

مواصلة نمو القطاع العقاري في مصر

ودعا فارس، الشركات العقارية والمطورين العقارين بالوقوف على خط وأحد من أجل مواصلة مسيرة نجاح القطاع العقاري المصري خاصة ونحن ندعو لكي نكون مصر رائدة في مجال تصدير العقار للخارج وهذة مسؤولية كبيرة تحتم على كل العاملين في المنظومة الالتزام والتطوير كل يوم وتقديم منتجع عقاري ذكي في زمن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.