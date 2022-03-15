مسؤول بـ«الإسكان»: الدولة بذلت جهودا كبيرة في التطوير العقاري رغم التحديات

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنّ الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في قطاع التطوير العقاري، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الكبرى، وأبرزها جائحة كورونا، مشيرًا إلى اهتمام الدولة في دعم القطاع الخاص في كل القطاعات وكذا القطاع العقاري.

معرض Mipim

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في معرض Mipim المقام حاليا في مدينة كان الفرنسية، حيث يُقام معرض وزارة الإسكان هذا العام، جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، لتؤكد هذا التوجه.

وخلال كلمته التي حضرها كريستوف شوبر، رئيس المعرض، دعا المهندس خالد عباس، مسؤولي المعرض لإقامة دورة له في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بهذا القطاع، وبجذب استثمارات من الخارج له، كما أشار إلى أنّ الإنجازات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة ستشجع الكثيرين على ضخ استثماراتهم، والدولة لديها فرص واعدة في هذا القطاع.

وأشاد نائب وزير الإسكان بتنظيم المعرض، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة بعد عودته من التوقف بسبب جائحة كورونا، كما لفت إلى أنّ المعرض فرصة جيدة لعرض المشروعات والتجارب المختلفة، ولقاء الصناديق العقارية والمستثمرين العقاريين.

التطوير العقاري في مصر

من جانبه، أعرب كريستوف شوبر، عن سعادته بالمشاركة المصرية في المعرض، مشيدًا بـالجناح المصري الذي يضم عددًا كبيرًا من المشروعات المتميزة، ومؤكدًا أنّه سيدرس مع مسؤولي المعرض فكرة إقامته في مصر، خاصةً في ظل التقدم الواضح الذي تم في قطاع التطوير العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة.