عضو «التطوير العقاري»: المشروعات القومية أنعشت قطاع البناء في مصر

قال محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقاري، إنّ السوق العقارية تعافي بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدا أن الفترة التي شهدت تراجعا طفيفا في حركة المبيعات العقارية بشكل عام كانت في بداية العام، وبالتحديد خلال أزمة فيروس كورونا لكن مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة في التصدي لهذا الفيروس واتخاذ الشركات العقارية الإجراءات الاحترازية استقر الوضع في السوق العقارية وعادت القوة الشرائية لطبيعيتها.

المشروعات القومية ومدن الجيل الرابع كلمه السر

وأكد «طاهر»، لـ«الوطن»، أن انتعاش القطاع العقاري في هذا التوقيت يرجع إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ومدن الجيل الرابع وكذلك المنافسة الكبيرة بين الشركات العقارية وتنفيذ مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية.

احتدام المنافسة بين الشركات العقارية

ولفت إلى أنّ المنافسة الشريفة بين الشركات العقارية كانت في صالح السوق العقارية والعميل، مؤكدا أن المشروعات العقارية نفسها شهدت تطورًا كبيرًا في أعمال التكنولوجيا الحديثة البنائية وخاصة ناطحات السحاب التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً مثل البرج الأيقوني وأكبر مدينة في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة .

المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منها، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

20 برجا باستخدامات متنوعة

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.