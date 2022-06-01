زيادات الأجور في الموازنة الجديدة بدون حد أقصى وتمويل 8 مليارات جنيه

ثمّن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جهود الدولة المستمرة من أجل رفع مستوى وكفاءة المواطن وخاصة العامل المصري، لأنهم السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث يتخطى عدد عمال مصر في القطاعين الحكومي والخاص أكثر من 30 مليون عامل.

زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة

وقال «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي للجديد 2022 - 2023، تحمل بشائر عديدة للعمال والموظفين، حيث أن هناك زيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، في الموازنة العامة الجديدة، بالعام المالي الجديد 2022- 2023.

واضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الزيادة الجديدة تمثلت في إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في أبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، بقيمة 8 مليارات جنيه.

زيادة الحافز الإضافي

وتابع مجدي البدوي: «زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبدأ من 175 جنيه إلى 400 جنيه».

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن تخصيص 400 مليار جنيه باب الأجور بالموازنة الجديدة للعام المالي 2022/2023، أثناء إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب.

تخصيص 400 مليار جنيه

وقال «معيط»، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة.