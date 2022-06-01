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مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

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محمد حسن عامر
05:23 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
وزارة الخارجية - أرشيفية

وزارة الخارجية - أرشيفية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا الفيضانات بمناطق في شمال شرق البرازيل، ما أسفر عن عشرات من المتوفين والمفقودين.

مصر تؤكد تضامنها مع البرازيل 

كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد تضامنها ووقوفها مع البرازيل في جهود البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب الأليم.

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