عاجل .. وصول وزير الخارجية الروسي إلى السعودية قادماً من البحرين

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المملكة العربية السعودية قادماً من البحرين.

وزير خارجية روسيا يجري مباحثات مع نظيره الروسي

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، اليوم، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، إلى جانب قيامه بإجراء مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية، حول آفاق التعاون بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي والأزمة الأوكرانية.

لافروف ينهي زيارته للبحرين

يذكر أنَّ وزير الخارجية الروسي، أنهى زيارة له اليوم في مملكة البحرين إذ استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان، كما اجتمع مع نظيره عبد اللطيف الزياني، وبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.