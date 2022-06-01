«الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بإعادة فتح قنصليتنا في القدس

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنَّ الولايات المتحدة ملتزمة بفتح قنصليتها في مدينة القدس المُحتلة، مضيفًا في مؤتمر صحفي: «لا نزال ملتزمين بفتح قنصلية في القدس لأننا مؤمنون بأنها وسيلة مهمة لبلادنا للتفاعل مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم له».

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية أنَّهم يواصلون مناقشة هذا الأمر مع الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى مواصلة التشاور مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أيضًا.

فريق مُتخصص في القدس

وقال المتحدث إنَّه في غضون ذلك، وفي هذه اللحظة بالذات هناك فريق متخصص من العاملين في القدس بمكتب الشؤون الفلسطينية يركزون على التعامل مع الشعب الفلسطيني والتواصل معه.

إعادة فتح القنصلية في القدس

وبشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المُحتلة، قال إنَّ هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تبدأ في إعادة فتح أي منشأة دبلوماسية، لافتًا إلى أنَّ هناك بعض الحساسيات الفريدة لهذا المرفق تحديدًا.

واستطرد قائلًا: «كما قلت من قبل، نحن نعمل من خلال هذه القضية مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين».