ناهد السباعي: «لازم نعلم الأطفال يبقوا حنينين على الكلاب»

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنه يجب التوعية الدائمة بحقوق الحيوان، معربة عن رفضها للأحاديث الدائمة التي تطالب بالاهتمام بالإنسان أولا؛ وذلك لأن قلة رعاية حقوق الحيوانات قد تؤدي إلى انقراضها، مبينة أن بعض الأشخاص ليس لديهم الوعي الكافي بأن الحيوانات أرواح وتحتاج رعاية، لافتة إلى أن قتل بعض الحيوانات يؤدي إلى زيادة الثعابين والحشرات والفئران وهذا ما حدث في محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن مبادرة «شارع أليف» التي تعمل سفيرة لها، تنقل الكلاب والقطط إلى هذه المحافظة بعد انتشار الثعابين فيها.

تفاصيل مشاركة ناهد السباعي في مبادرة شارع أليف

وأضافت «السباعي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وسالي شاهين، أن مؤسسة مبادرة «شارع أليف» تواصلت معها من أجل المشاركة في المبادرة الخاصة لرعاية الحيوانات في الشارع، مؤكدة أن المبادرة تعمل على تطعيم الكلاب أيضا لمنعها من عض الأشخاص وإصابتهم.

دور الأزهر والكنيسة في دعم مبادرة شارع أليف

وأكدت أن المبادرات تنزل الشوارع وتُعرف الناس بحقوق الحيوانات في مختلف المحافظات لرفض معاملة الكلاب والقطط بشكل خاطئ أو ضربهم وقتلهم، مواصلة: «أنا مش مع الحيوانات ضد الناس لا عاوزين نحل المشاكل ونعالج الكلاب عشان متعضش الناس، ولازم يبقى فيه توعية للأطفال عشان تبقى حنينة على الكلاب، وأنا بحب الكلاب والحيوانات والطيور، رعاية الأزهر والكنيسة للمبادرات بتختصر مسافات كتيرة وبتزيد وعي الناس».