أوس أوس: «بحاول أكسر حاجز الخوف من الحيوانات» في فيلم مغامرات كوكو

يشارك الفنان أوس أوس خلال هذه الفترة، في فيلم سينمائي جديد بعنوان «مغامرات كوكو»، بجانب الثنائي بيومي فؤاد وخالد الصاوي، وبالفعل كانوا قد بدأوا تصوير أول المشاهد قبل السباق الرمضاني لعام 2022، وتم الاستكمال بعد عيد الفطر.

وعن فيلم مغامرات كوكو، قال الفنان أوس أوس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد الذي سبق وعمل معه أكثر من مرة، وأنه خلال الأحداث يجسد شخصية صديق الدكتور كوكو، الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.

أوس أوس يتحدث عن الحيوانات

أما عن علاقة أوس أوس بالحيوانات فى الحقيقة، قال: «أنا علاقتي بالحيوانات زي علاقتي بالفضائيين بالظبط، بخاف منهم جدًا، وفي الفيلم دا بحاول أكسر حاجز الخوف اللى جوايا، وأتعامل مع حيوانات بقى».

يذكر أن فيلم مغامرات كوكو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وأوس أوس وإيهاب فهمي وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور فكرة الفيلم حول طبيب بيطري يدعى كوكو، الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، محب للحيوانات بشكل كبير.

آخر أعمال أوس أوس

وكان الفنان أوس أوس، قدم مؤخرًا مسلسل روحين في زكيبة، الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم حمدي الميرغني ونهى عابدين وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وانتصار وويزو وأحمد عبد الله محمود ورحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين.