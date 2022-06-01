قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مجلس أعلى لصناعة السيارات وإعفاء من الضرائب

تزايدت تساؤلات المواطنين عبر مواقع البحث الإلكترونية على قرارات مجلس الوزراء اليوم، عقب اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، وهو الاجتماع الذي أسفر عن 7 قرارات جديدة؛ تضمنت إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وإعفاء مهرجانات موسيقية من ضريبة الملاهي.

قرارات مجلس الوزراء اليوم: إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام

واشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم، على تدشين مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وذلك في إطار حرص الدولة على توطين وسائل النقل الحديثة، ووضع أية حلول قد يراها المجلس مناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم؛ فإن صندوق تمويل التحويل إلى وسائل النقل المستدام، يعمل على إنشاء مراكز تكنولوجية وأبحاث لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة في مصر، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة، وما يسفر عنها من آثار سلبية.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم، تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، التي تضمنت أن تكون إدارة الأصول عبر اتفاق مع الكيان المالك أو الحائز للأصل، على أن تحدد الاشتراطات في إدارة الأصول والأموال وشروط الإدارة.

الحكومة توافق على حوافز لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

واحتوت قرارات مجلس الوزراء اليوم، على الموافقة على حوافز لتنفيذ مشروع عبر تحالف استثماري لتوليد الكهرباء في منطقة خليج السويس باستخدام طاقة الرياح، على أن يكون إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع بقدرة 500 ميجا وات من الكهرباء.

واشتملت القرارات على الموافقة على الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لـ 78 مشروعاً، وذلك بناءً على اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة أواخر شهر مايو الماضي، وكذلك اعتماد ما ورد عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الأخيرة، بشأن 37 موضوعاً.

ووافق المجلس على دراسة وزارة المالية للتصرف في بيع أراضي بمحافظة جنوب سيناء، وأحدها بحق الانتفاع في نطاق مطار شرم الشيخ الدولي، بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات لاستخدام كسكن للعاملين بشركة طيران، وبيع أرض في طور سيناء لإقامة فرع لبنك، ومنح أرض بحق الانتفاع لإقامة مجمع يضم حضانة، ودار تحفيظ قرآن، وفصول محو أمية، ومستوصف خيري.

وأخيراً، اشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم، على إعفاء مهرجانات من «ضريبة الملاهي»، مثل مهرجان القلعة، ومهرجان الموسيقى العربية، والمهرجان الصيفي، وعرض «أوبرا عايدة».