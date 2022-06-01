انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

بدأت قبل قليل الجلسة الختامية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي انطلقت على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي

وخلال فعاليات الجلسة الختامي، لهذه النسخة من المؤتمر، شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدول للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد إتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإستخدام مادة «البيوريت» وذلك بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة «نالكو مصر».

مكرم : أحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الإتفاق بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وشركة نالكو مصر، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات «مصر تستطيع»، وخاصة النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة».

تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بـ19 وزارة وهيئة

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد 19 وزارة وهيئة معنية مما جعل لهم دورا في 5 مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم تنفيذ نحو 30 نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات «مصر تستطيع» في ربط أبنائنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة.