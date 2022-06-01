مباحثات بين التراس ورؤساء وفود عالمية على هامش مؤتمر مصر تستطيع (صور)

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محلياً ودولياً.

جاء هذا خلال فعاليات مشاركة العربية للتصنيع في النسخة السادسة لمؤتمر «مصر تستطيع» تحت عنوان تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

وضعنا استراتيجية لتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا

في هذا الصدد، أعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأضاف أنَّ الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرية والعربي والإفريقي، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميًا.

وخلال مباحثاته مع رؤساء الوفود المشاركة وكبرى الشركات العالمية، أكّد التراس أنَّ مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبري الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، وحققنا نجاحات قوية في هذا المجال بالتعاون والشراكة في عدد من المشروعات القومية والتنموية الهامة والتي من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الواردات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

تضمنت فعاليات المؤتمر بحث التعاون مع شركة Implant cast الألمانية المتخصصة في صناعة المفاصل الصناعية بهدف نقل وتوطين تلك التكنولوجيا المتطورة في مصر، وأيضا بحث التعاون مع شركة Thyssenkrupp العالمية والمتخصصة في الحلول الصناعية والهندسية المختلفة.

كما تضمنت المباحثات مع أليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وبحضور الدكتور مهندس هاني عازر مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للمشروعات الهندسية والخبير المصري الدولي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

مشروع إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية

كما تضمنت الفعاليات المشاركة في جلسة شركاء النجاح بعنوان «آفاق الاستثمار الصناعي في مصر» والتي تحدث فيها عدد من كبري الشركات العالمية عن مشروعاتهم الناجحة مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها شركة DMG MORI في مشروع إنشاء مصنع إنتاج ماكينات CNC وشركة Giersch في مجال إنتاج الولاعات الغازية وشركة Benya في مشروع إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية، وشركة Tonnjes في مشروع إنشاء مصنع إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات وشركة Implant cast الألمانية المتخصصة في صناعة المفاصل الصناعية.