«مصر تستطيع بالصناعة» يختتم جلساته الحوارية بـ«مستقبل الصناعات الغذائية»

اختتم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» جلساته الحوارية في يومه الثاني، بالجلسة الثانية عشرة، تحت عنوان «مستقبل الصناعات الغذائية في مصر»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدارت الجلسة الإعلامية هاجر جميل.

في مستهل الجلسة، قال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن ابرز العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية هو وجودها داخل القطاع غير الرسمي، مضيفا أن ذلك الأمر يخالف قواعد تجارة الغذاء العالمية، بما يتطلب اعتماد تشريعات جديدة تستهدف تحقيق النمو المطلوب بالقطاع.

قال سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن تصنيع السلعة أفضل من تصديرها كمادة خام، بما يعود بالنفع على توفير فرص العمل والعملة الصعبة كذلك وخفض الواردات، مؤكدا أن مصر تستهدف إقامة محمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية الزراعية المختلفة مثل: "مستقبل مصر".

فيما قال إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر للمصنعات الغذائية ومنتجات الألبان والمكملات الغذائية، إن مصر تتمتع بسوق كبير في مجال إنتاج الألبان، مضيفا أننا في حاجة إلى زيادة معدلات انضمام مختلف القدرات الإنتاجية في مجال إنتاج الألبان إلى الاقتصاد الرسمي، لتتوافق مع المعايير العالمية في الإنتاج.

وذكر عزت أن التصنيع القائم على الإنتاج الزراعي ساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من مختلف منتجاته الغذائية بما أهلها إلى تحقيق مستويات عالية من التصدير مقارنة بما كان يتم سابقا من تصدير المحاصيل في صورتها الأولية.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن هناك ١٧ ألف مصنع مسجل بشكل رسمي، في حين يبلغ عدد المصانع غير الرسمية ضعف ذلك العدد، لافتا إلى أن مصر نجحت في زيادة صادرات الصناعات الغذائية بأكثر من صادرات الحاصلات الزراعية، وهو ما يشير إلى تزايد عمليات التصنيع الغذائي، وعدم الاكتفاء بتصدير الخامات أو الحاصلات دون تصنيعها.

كما قدم عدد من خبراء مصر في الخارج في مجال الصناعات الغذائية عرضا توضيحيا عن أهم خبراتهم في المجال وهم: و د. سعيد الجداوي رئيس ومؤسس شركة تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأحدث الطرق الصديقة للبيئة، ود. أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة EDFR Trade للمشروبات والصناعات الغذائية، ود. طارق الهوبى خبير الصناعات والمنتجات الغذائية، ود. مجدى حسين نوفل مدير مزرعة شركة الألبان الوطنية المتحدة UND Co، وكريم صبحى الرئيس التنفيذى لشركة كيمبكس ومديرها التنفيذى Kempex International و Kempton ltd &Brooks.

فيما ذكر شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الغذاء، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة للمحاصيل الزراعية، تمكن المستثمر من معرفة احتياجاتنا بسهولة وتوفير قاعدة بيانات عن حجم إنتاج الخضر والفاكهة في مصر، وأشار إلى أن مصر تنتج ٢٠ مليون طن للفاكهة، بينها ١٥ ٪ للتصدير، بجانب إنتاج ٢٥ مليون طن في الخضر، لافتا إلى المشروع القومي لزراعة ٢.٥ نخلة لتوفير التمور التي يبلغ انتاجها في مصر ٦.٧ مليون طن، وذكر أن مصر تنتج ٨٨٢ ألف طن زيت الزيتون لجودة أنواعه في مصر ورواجها عالميا.