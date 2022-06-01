تفاصيل ضبط القرد الهارب في مصر الجديدة.. كان واقف على غصن شجرة

ضبط فريق من الطب البيطري، بالتعاون مع أجهزة الأمن، القرد الهارب المملوك لمدير مدرسة، بعد العثور عليه في إحدى الحدائق العامة بمنطقة مصر الجديدة، أثناء توقفه على غصن شجرة ملاصق لدورة مياه سيدات داخل الحديقة والقريبة من منزل صاحبه، الذي أبلغ شرطة النجدة فور هروب القرد من القفص.

بلاغ للنجدة

ترجع التفاصيل، إلى ورود بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة، من مدير مدرسة، يفيد بهروب قرد من قفصه، من أحد المنازل بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الطب البيطري وقسم مصر الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق متخصص لإعادة القرد الهارب.