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تعرف على أسعار السيارات الجديدة في مصر

كتب:

أحمد عبد اللطيف
06:46 ص | الأربعاء 01 يونيو 2022
رينو لوجان

رينو لوجان

شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في جميع أنواع المركبات بمختلف فئاتها وذلك بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة التضخم العالمية التي اجتاحت الدول، وقال محمود عيد عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المستعملة والجديدة شهد ارتفاعا من الشركات الأم خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل والشحن بين الدول.

أسعار السيارات الجديدة فى مصر

 وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أزمة الرقائق الالكترونية أدت إلى قيام المصانع لتخفيض إنتاج السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة في سوق السيارات والتي لا يتجاوز سعرها عن 200 ألف جنيه.

أسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية

سوزوكى اسبريسو 2022

 

المحرك الخاص بالسيارة

                مانيوال / فول اوبشن

قوة المحرك

                1000 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات بمصر

                181,900

بروتون ساجا 2021

المحرك الخاص بالسيارة

                اتوماتيك / Standard

قوة المحرك  الخاص بالسيارة

                1300 CC

سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات بمصر

 

                188,900

شانجى M50 2021               

ناقل المحرك الخاص بالسيارة

مانيوال / توب لاين

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات

                189,000

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

                مانيوال / صالون     

قوة المحرك الخاص بالسيارة

1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات

                194,500

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

                مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة

                1600 CC               

السعر  المتداول   فى سوق السيارات

195,000

لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

            مانيوال / فان

قوة المحرك           1600 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات

            200,000

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