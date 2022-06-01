تعرف على أسعار السيارات الجديدة في مصر
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:46 ص | الأربعاء 01 يونيو 2022
رينو لوجان
شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في جميع أنواع المركبات بمختلف فئاتها وذلك بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة التضخم العالمية التي اجتاحت الدول، وقال محمود عيد عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المستعملة والجديدة شهد ارتفاعا من الشركات الأم خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل والشحن بين الدول.
أسعار السيارات الجديدة فى مصر
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أزمة الرقائق الالكترونية أدت إلى قيام المصانع لتخفيض إنتاج السيارات.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة في سوق السيارات والتي لا يتجاوز سعرها عن 200 ألف جنيه.
أسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية
سوزوكى اسبريسو 2022
المحرك الخاص بالسيارة
مانيوال / فول اوبشن
قوة المحرك
1000 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات بمصر
181,900
بروتون ساجا 2021
المحرك الخاص بالسيارة
اتوماتيك / Standard
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1300 CC
سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات بمصر
188,900
شانجى M50 2021
ناقل المحرك الخاص بالسيارة
مانيوال / توب لاين
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1500 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات
189,000
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / صالون
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1600 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات
194,500
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / E1
قوة المحرك الخاص بالسيارة
1600 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات
195,000
لادا لارجوس 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / فان
قوة المحرك 1600 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات
200,000