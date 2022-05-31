وزيرة الهجرة في «مصر تستطيع بالصناعة»: الجمهورية الجديدة تدعم أبنائها بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ حضور عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج، في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، يؤكد شعور المصريين في الخارج بأهميتم في الجمهورية الجديدة، وإدراكهم أنّ شعار الجمهورية الجديدة، ليس شعارا على شاشات التليفزيون، بل يحدث على أرض الواقع.

مصر تستطيع بالصناعة

وأضافت وزيرة الهجرة، على هامش انطلاق الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» قبل قليل، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بأبنائها المصريين في الخارج، ولأول مرة نجد للمصريين بالخارج حق الانتخاب والاقتراع والمشاركة في البرلمان.

إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين بالخارج

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك شرائح كثيرة من المصريين بالخارج، جرى تقديم العديد من الخدمات لهم في إطار الجمهورية الجديدة، تمثلت في إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين بالخارج، وقانون الإجازات للعمل بالخارج، إضافة إلى إرسال أول طائرة للعالقين في الخارج من المصريين خلال أزمة كورونا إلى الخليج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى الاهتمام الكبير من قبل الدول المصرية، بأبناء الجليلين الثاني والثالث للمصريين الدارسين بالخارج، حيث لوحظ خلال أزمة الطلاب العائدين من أوكرانيا، وعودتهم إلى مصر، سالمين واستكمال دراستهم في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، إضافة إلى إطلاق المبادرات المختلفة، وأهمها «اتكلم عربي»، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.