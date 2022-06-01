الأهلي خسر النهائي الأفريقي خارج وداخل الملعب.. وموسيماني «لازم يمشي»

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على هزيمة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: إن الأهلي هُزم مرتين خلال هذه المباراة، إحداهما خارج الملعب، والأخرى داخله، فمن خارج الملعب نجح الكاف بامتياز في إهداء الكأس للوداد المغربي، ولم يكن النادي الأهلي واتحاد الكرة، على مستوى الحدث في هذه الأزمة، موضحًا أن الأهلي من مُتع الحياة، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأحمر يُفسدها.

الأهلي هُزم دون تقديم أي أداء يذكر

أضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه بالنسبة للهزيمة داخل الملعب، فإن الأهلي هُزم دون تقديم أي أداء يذكر، ولم يُهزم مثل ليفربول عندما خرج بأداء مشرف أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما ظهر بأداء غير جيد، وتغييرات غير صحيحة، ولياقات بدنية صعبة للغاية، موضحًا أن النادي يعاني من مشكلة منذ فترة، وليست وليدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن مكاسب الفريق المتتالية، كانت تغطي هذه الأزمة.

نتائج الأهلي سيئة خاصة في الشهر الأخير

أشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن نتائج الأهلي ليست جيدة، خاصة خلال الشهر الأخير، «لا لعب ولا فوز، لازم حساب، الدنيا مش هتمشي كده»، مبديًا استياءه من أداء بعض لاعبي المارد الأحمر، «محمد هاني واقف أثناء الجون الثاني بيحلق على الراجل، وكذلك أداء طاهر محمد طاهر، أيمن أشرف، وصلاح محسن»، فهؤلاء اللاعبون لا يمثلون أي إضافات للفريق، فضلًا عن أن هناك مشكلة كبيرة في المدرب، كما أن إدارة الكرة في الأهلي تعاني معاناة صعبة، إذ أصبحت مهمة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الاعتراض على الحكم فقط، ويحصل على طرد.

تاريخ محمد مجدي قفشة يتلخص في القاضية ممكن فقط

أشار رئيس «إعلام الشيوخ»، إلى أنه مع الأسف الشديد، الكرات الثابتة للنادي الأهلي افتقدت لأي جملة، «مفيش عندنا حد بيشوط من بره المنطقة، تاريخ محمد مجدي قفشة يتلخص في القاضية ممكن، وهدف آخر في نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضية»، مؤكدًا أن حمدي فتحي لم يقدم أي أداء جيد، كما أنه كان يتمنى فوز النادي الأهلي، كون كل الأندية المصرية خرجت من البطولة مبكرًا، كما أن منتخب مصر لم يصعد إلى كأس العالم، ولم يحصل على البطولة الإفريقية، موضحًا أن موسيماني به عيوب كثيرة، سواء في التشكيل أو عدم تطوير اللياقة البدنية للاعبين.

الأهلي لن يحصل على الدوري حال استمرار موسيماني

وأوضح أن البعض يتحجج بالإجهاد، لكن هذا غير صحيح، فنحن ما زلنا في منتصف الموسم، وفكرة حصول موسيماني على بطولتين إفريقيتين ليست إنجازًا، «الأهلي وصل نهائي خمس مرات من 6 بدوري أبطال إفريقيا، أخذ اثنين»، فالفريق لم يكن موجودًا في القاع، معربًا عن أمنياته بإقالة موسيماني، إذ ذكر أنه حال استمراره، لن يحصل النادي الأحمر على الدوري الممتاز، مضيفا: «قالوا شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور هتدير الكرة في الأهلي، لا شايفين مدرب عدل ولا شايفين صفقات».

الخطيب لم يترك أي بعثة للأهلي أثناء مباراة مهمة إلا وترأسها

وأكد الدكتور محمود مسلم، أن موسيماني يُغير كل مراكز اللاعبين، وفي الوقت ذاته، نتائج الأهلي في الوقت الحالي أصبحت «بايخة»، وكذلك أدائه «بايخ» أيضًا، موضحًا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقف موقف مشرف بعد انتهاء المباراة، وصافح اللاعبين، وقال لرئيس الاتحاد الافريقي «مفيش عدالة»، كما أنه يُحيي رئيس النادي الأهلي، على أنه لم يترك أي بعثة للفريق أثناء مباراة مهمة، إلا وترأسها، وذهب إلى أماكن صعبة، سواء أثناء لقاء الهلال السوداني، أو لقاء الوداد المغربي، لكن من وقت ترؤس محمود الخطيب للنادي الأهلي، وهو لم يأت بمدرب جيد، عدا فايلر.

وقال إن موسيماني «بياع كلام»، رغم أنه جاء الأهلي في توقيت جيد، عندما كان الفريق في حاجة لمدرب يتفهم طبيعة اللعب الإفريقي، «موسيماني الآن عبء على الأهلي، يعني من أخطاء الهدف الأول للوداد المغربي، عودة الكرة للخلف، هذا أمر حدث 100 مرة في مباراة بيراميدز، ولم يتعلم منها اللاعبون أو المدرب»، موضحًا أنه عندما ينصح أحد محبي الأهلي، رئيس النادي، بضرورة تغيير موسيماني مثل وائل جمعة وأحمد شوبير ومحمد بركات، نجد أن اللجان الإلكترونية تهاجمهم.

وعن اللاعبين المطلوب تغييرهم من الأهلي، رد مسلم: «نصف لاعيبة الأهلي عاوزة تمشي، والله ما يعدوا من جنب السور، خاصة محمد هاني، مفيش فرقة بتقابلنا إلا لما يلعبوا على الجبهة بتاعته».