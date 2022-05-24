 محمود مسلم: إيهاب جلال أفضل مدرب وطني لمنتخب مصر.. وجربنا الأجانب ولم ينجحوا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن إيهاب جلال يُعد أفضل مدرب وطني يصلح لقيادة منتخب مصر، ويجب دعمه في مهمته الجديدة لتقديم أفضل أداء من اللاعبين المصريين.

رئيس تحرير «الوطن»: علينا دعم إيهاب جلال في مهمته الجديدة

وأضاف «مسلم» خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، ويُعرض على شاشة «النهار»: «أتوقع يعمل شغل كويس وهو حافظ اللاعبين، وجربنا كيروش وقبله أجانب كتير، لم يكونوا موفقين مع منتخب مصر ولم يبقى أمامنا سوى مساندة إيهاب جلال، حتى لا نتعرض لأي صدمة في أي بطولة قادمة».

ولفت رئيس تحرير «الوطن» إلى أن الدوري الممتاز هذا الموسم ذات مستوى جيد ومبشر، ومن المؤكد أنه سيخرج لاعبين جيدين يساعدوا إيهاب جلال خلال إدارته للمنتخب.

وتابع «مسلم» قائلا إن حالة النادي الأهلي بين عامي 2006 و2010 في عهد مانويل جوزيه ساعدت حسن شحاته كثيرا في قيادته للمنتخب في هذه الفترة، «عشان كده لما يكون الدوري كويس واللاعيبين كويسين».

مسلم: «أتمنى الأهلى يعوض الجماهير المصرية ببطولة أفريقيا»

وتمنى «مسلم» فوز النادي الأهلي في مباراة النهائي أمام الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال «إحنا مقدرناش نوصل بمنتخب مصر لكأس العالم ولا حصلنا على كأس الأمم الأفريقية، نفسنا الأهلي يعوض الجماهير المصرية ببطولة عزيزة علينا». وأكد أنه حال فوز الأهلي بالبطولة سيكون أمرا رائعا، كون «الأحمر» كبير أفريقيا كرويا بـ 10 بطولات ويسعى للحصول على الحادية عشر، وستكون البطولة الثالثة له على التوالي.

وأشار رئيس تحرير «الوطن» إلى أن المباريات النهائية حساباتها معقدة للغاية، لأنها ستُجرى داخل المغرب وأمام فريق مغربي، وجماهير المغرب متحمسة وتشجع فريقها طوال 90 دقيقة، وتمنى «مسلم» أيضا تنظيم أكبر عدد ممكن من الرحلات لنقل الجماهير المصرية إلى المغرب لمساندة الأهلي، وأشاد بدولة المغرب كونها مستقرة وآمنة، ورابطة الأندية المصرية التي أجلت مباراة الأهلي في الدوري الممتاز أمام فريق الشرقية للدخان.

مسلم: أخطاء الحكام في الملاعب المصرية متكررة وكارثية

وعن أزمات التحكيم، قال «مسلم» إن هناك أزمة لدى الحكام المصريين داخل الملاعب وخارجها، وإنه رغم تطور التحكيم على مستوى العالم إلا أن التحكيم في مصر ما زال يعاني من عدة أزمات، خاصة أن هناك حكما داخل الملعب وآخر خارج المستطيل الأخضر، ومن المفترض أن يقضي «الفار» على الأخطاء التحكيمية و«قبل كده كنا بنقول الحكم شاف اللعبة مرة واحدة، طب دلوقتي فيه حكم بره.. لما الاثنين يغلطوا تبقى كارثة».

مسلم: هناك حُكام مصريين في حاجة إلى تدريب

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، ويُعرض على شاشة «النهار»، أن الأخطاء التحكيمية عندما تكون متكررة، يفقد المشجعين وكذلك اللاعبين الثقة، «الناس بتقعد تعلق بقى على أي خطأ حتى لو أوت، وتقول الحكم عمل ومعملش وبتبقى شماعة»، موضحًا أن هناك حُكام مصريين في حاجة إلى تدريب، وإنقاص الوزن، لأن أجسامهم لا تتناسب مع لياقة الحكم، فضلًا عن اختيارات الحكام في بعض المباريات المهمة أو المصيرية لا يتم دراستها بشكل يراعي الظروف التي نعيشها.

مسلم: بعض الحُكام أصبحوا مُصنفين «زملكاوي وأهلاوي»

وأكمل رئيس تحرير جريدة «الوطن» حديثه قائلا إنه مع الأسف الشديد أصبح الحكام مُصنفين، «حد يقولك حكم زملكاوي وحكم أهلاوي»، وهذه كارثة أيضا، فضلًا عن أن التصريحات التي تخرج من بعض الحكام أو رئيس لجنة الحكام غير موفقة.

واستشهد «مسلم» بمصطلحات صدرت عن بعض الحكام مثل «الاحتواء وروح البرتوكول»، ومصطلح «الاحتواء» صرح به الحكم محمد عادل في مباراة الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز الأخير بـ 5 أهداف مقابل 3 فقط، مُبديًا استعجابه من تصريح الحكم بهذا الأمر، وقال: «حدث هذا رغم أنه كان عامل مباراة معقولة، طلع يتكلم ليه مش عارف».

مسلم: الحُكام يخسرون كثيرًا بسبب تصريحاتهم أحيانًا

وأشار «مسلم» إلى أن الحكام يخسرون أحيانًا بسبب تصريحاتهم، كما أن الحكام السابقين أيضًا يختلفون فيما بينهم بسبب لعبة، رغم أنهم يشاهدوها على الشاشات أكثر من مرة، مؤكدًا أن جدل التصريحات الخاصة بالحكام أصعب وأخطر من أخطاء الحكام، ففي حال وقوع خطأ من أحد الحكام يجب صدور بيان من رئيس لجنة الحكام، لكن لا يصح أن يخرج حكم لاستفزاز مشاعر الجماهير.