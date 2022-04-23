محمود مسلم: العمل الأهلي الضلع الثالث في التنمية.. و«مصر الخير» متميزة ومحترفة

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن العمل الأهلى جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية فى مصر، وهو الضلع الثالث فى التنمية.

وأشار مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والتى خُصصت لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات التى تتلقاها مؤسسات العمل الأهلي، قائلا: هناك زاويتين يجب مراجعتهما بشكل دقيق وهما الحرية وأيضا الرقابة على عمل هذه الجمعيات.

مسلم يشيد بالتاريخ المشرف للعمل الأهلي في مصر ويحذر من الاستغلال الأجنبي

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن الجمعيات الأهلية لايمكن أن تتحول لأذرع حكومية بشكل كامل، وقال: لدينا تاريخ كبير فى هذا المجال وهو تاريخ مشرف في العمل الأهلي، ولدينا أيضا تاريخ قريب استغل لأغراض سياسية أو أجنبية.

مسلم: يجب ألا تتحول الجمعيات الأهلية إلى شوكة في ضهر الوطن

وشدد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة ألا تتحول الجمعيات الأهلية لشوكة فى ظهر الوطن، ولا نريد أن تكون إدارتها أيضا تابعة لوزارة التضامن مشيدا بفكرة تاسيس الاتحاد النوعى للجمعيات موخرا للتنسيق بينها حتى لا يحصل مواطن على اكثر من خدمة ويحرم آخر.. وقال: «يجب أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي ملمة بشكل كبير. بانشطة وبرامج الجمعيات دون التدخل فى ادارتها».

وأشاد الدكتور محمود مسلم فى نهاية كلمته بدور مؤسسة مصر الخير التنموى. وقال: «مؤسسة مصر الخير تقدم كل أشكال التنمية وتعمل بشكل محترف وتساعد أيضا فى إجراء عدد من الأبحاث الهامة وتشجيع المتفوقين بالاضافة للتدريب والتشغيل ودعم المحتاجين».