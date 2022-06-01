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وزير الرياضة يوجه بدعم الحالة الصحية لـ كمال رضا لاعب النجوم

كتب:

ماهر هنداوي
08:31 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار حرصه على دعم جميع الرياضيين، ومتابعة أحوالهم، ومساندتهم حال وجود أي مشكلات تواجههم، المعنيين بالوزارة؛ بدراسة ملف الحالة الصحية للاعب فريق النجوم كمال محمد رضا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم المطلوب لعلاج الحالة.

وزير الرياضة يوجه بالاطمئنان على الحالة الصحية للاعب

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي، بالتواصل مع أسرة اللاعب للاطمئنان على استقرار حالته الصحية، واستمرار المتابعة معهم الفترة المقبلة، والعمل على توفير جميع متطلبات الحالة.

لاعب النجوم يجري عمليتين خلال 90 يوما 

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل، ودوام الصحة للاعب، والعودة مرة أخرى إلى الملاعب بعد الانتصار على المرض الذي أصيب به.

وأوضح والد اللاعب كمال محمد رضا، في تصريحات تليفزيونية، أن نجله أجرى عمليتين جراحيتين خلال 90 يومًا، والفحوصات أثبتت وجود ورم أعلى الصدر.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.