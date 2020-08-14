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إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا قبل لقاء بايرن ميونيخ

كتب:

ندى قطب
08:08 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
صامويل أومتيتي

صامويل أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعبه صامويل أومتيتي، بفيروس كورونا، ودخوله في مرحلة عزل داخل منزله، ومنعه من مخالطة أعضاء الفريق، لحين التعافي من الوباء، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء بايرن ميونيخ.

ويعد أومتيتي ثاني العناصر التي أصيب بفيروس كورونا، داخل برشلونة، بعد توديبو لاعب فريق الشباب، الذي أعلن إصابته قبل أيام، وخضوعه للإجراءات الطبية اللازمة، من أجل بدء رحلة العلاج، والتعافي قبل استعدادات الموسم الجديد.

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