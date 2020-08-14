إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا قبل لقاء بايرن ميونيخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعبه صامويل أومتيتي، بفيروس كورونا، ودخوله في مرحلة عزل داخل منزله، ومنعه من مخالطة أعضاء الفريق، لحين التعافي من الوباء، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء بايرن ميونيخ.

ويعد أومتيتي ثاني العناصر التي أصيب بفيروس كورونا، داخل برشلونة، بعد توديبو لاعب فريق الشباب، الذي أعلن إصابته قبل أيام، وخضوعه للإجراءات الطبية اللازمة، من أجل بدء رحلة العلاج، والتعافي قبل استعدادات الموسم الجديد.

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