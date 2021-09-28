كواليس إصابة لاعب جمهورية شبين بارتجاج في المخ أثناء مباراة ودية

شهدت محافظة المنوفية، سقوط أحمد سامي، لاعب نادي جمهورية شبين الكوم، علي الأرض أثناء مشاركته في مباراة ودية بين ناديه وفريق منوف، والتي أقيمت في مقر الأخير، حيث أوقف حكم المباراة اللقاء بسبب شدة الالتحام بين لاعبين في كرة مشتركة، وتبين دخول اللاعب في حالة إغماء، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل اللاعب المصاب إلى المستشفى، وإلغاء المباراة الودية.

المدير الفني لجمهورية شبين الكوم يكشف كواليس إصابة لاعب بارتجاج في المخ

وقال الكابتن عصام شعبان، المدير الفني لنادي جمهورية شبين الكوم، إن اللاعب أحمد سامي، سقط أثناء مباراة ودية في منوف في إحدى الكرات المشتركة، وتبين إصابته بارتجاج في المخ، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفي سرس الليان، وجرى إلغاء المباراة وانتقل الجميع للاطمئنان عليه، موضحا أنه تم نقل اللاعب بعدها إلى مستشفى منوف العام لوضعه تحت الملاحظة من قبل الأطباء.

شعبان: اللاعب أحمد سامي خرج من المستشفى إلى المنزل وحالته مستقرة الآن

وأضافت المدير الفني لنادي جمهورية شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اللاعب خرج بعدها بساعات من مستشفى منوف إلى منزله برفقة أسرته، مشددا على أن الأشعة أثبتت سلامته وأن حالته الصحية مستقرة، مؤكدا أن الموقف كان صادما للجميع وأثار الخوف في نفوس جميع اللاعبين بعد سقوطه على أرض الملعب.

بيان نادي جمهورية شبين بشأن إصابة لاعبه بارتجاج أثناء مباراة منوف الودية

ونشر نادي جمهورية شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بيانا عن الواقعة، جاء فيه، «الحمدلله أنقذت العناية الإلهية اللاعب أحمد سامي، لاعب جمهورية شبين، من الموت، بعد إصابته بارتجاج في المخ في مباراة منوف الودية اليوم، والتي تم إلغاءها بعد نقل اللاعب لمستشفى منوف، الحمدلله اللاعب بخير وخرج منذ قليل من مستشفى منوف بصحبه أهله، ويتلقي العلاج بالمنزل، وحرص الجهاز الفني بالكامل على التواجد بجانب اللاعب بالمستشفى للاطمئنان عليه».