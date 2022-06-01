البنتاجون: إرسال 4 أنظمة صاروخية متطورة لأوكرانيا خلال الـ3 أسابيع المقبلة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم، أن الولايات المتحدة ترسل إلى أوكرانيا أربعة أنظمة صاروخية متطورة ومتوسطة المدى وذخيرة للمساعدة في محاولة عرقلة التقدم الروسي في منطقة دونباس.

وأضاف البنتاجون، أن الأمر يستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل لإرسال الأسلحة الدقيقة والقوات المدربة إلى ساحة المعركة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتعد أنظمة الصواريخ جزءًا من شريحة جديدة بقيمة 700 مليون دولار من المساعدة الأمنية لأوكرانيا من الولايات المتحدة التي تشمل أيضًا طائرات الهليكوبتر، وأنظمة الأسلحة المضادة للدبابات Javelin والرادارات والمركبات التكتيكية وقطع الغيار والمزيد.

روسيا تحرز تقدما في شرق وجنوب أوكرانيا

وردا على سؤال عما إذا كانت الأسلحة تصل بعد فوات الأوان لإحداث فرق، حيث تحرز روسيا تقدمًا في الشرق والجنوب، قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، إنه لا يعتقد ذلك.

وأضاف خلال إفادة بالبنتاجون، أنها معركة طاحنة، ويعتقد أن هذه القدرات الإضافية تصل في إطار زمني مناسب ويسمح للأوكرانيين باستهداف أنواع الأشياء التي يحتاجون إليها للقتال الحالي بدقة شديدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تصب الوقود عن عمد وجدية على النار».

الكرملين لا يثق في كييف

وأضاف أن الكرملين لا يثق في تأكيدات كييف بأن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمتها الولايات المتحدة لن تستخدم لمهاجمة روسيا، موضحا: «من أجل الوثوق بشخص ما، يجب أن تكون لديك خبرة في المواقف التي تم فيها الوفاء بهذه الوعود».

وقال المسؤولون، إنه من المخطط إرسال نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة أو HIMARS إلى أوكرانيا، الذي يتم تركيبه على شاحنة ويمكنه حمل حاوية بها ستة صواريخ.

ويمكن للنظام إطلاق صاروخ متوسط ​​المدى، وهي الخطة الحالية، ولكنه قادر أيضًا على إطلاق صاروخ بعيد المدى، يبلغ مداه 190 ميلاً «300 كيلومتر».