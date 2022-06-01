الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عمليات قرصنة هجومية لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية الجنرال بول ناكاسوني، أن الجيش الأمريكي ينفذ عمليات قرصنة هجومية لدعم أوكرانيا.

وأكد ناكاسوني، أن قراصنة الجيش الأمريكي نفذوا سلسلة من العمليات ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ناكاسوني: العمليات الهجومية كانت قانونية

وأضاف ناكاسوني: «أجرينا سلسلة من العمليات عبر الطيف الكامل؛ هجومية ودفاعية ومعلوماتية»، ولم يذكر بالتفصيل الأنشطة، لكنه قال إنها كانت قانونية، وتم إجراؤها بإشراف مدني على الجيش ومن خلال سياسة وزارة الدفاع الأمريكية.

ناكاسوني: نشعر بالقلق بشأن خطر هجوم إلكتروني روسي يستهدف أمريكا

ونوه بأنه يشعر بالقلق كل يوم بشأن خطر هجوم إلكتروني روسي يستهدف الولايات المتحدة، وقال إن عمليات البحث عن المستقبل تسمح لأمريكا بالبحث عن المتسللين الأجانب وتحديد أدواتهم قبل استخدامها ضد أمريكا.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا؛ إثر اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.