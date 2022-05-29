حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يظهر لأول مرة خارج العاصمة منذ الحرب ويتفقد المباني المدمرة

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة إلى القوات الأوكرانية في خاركيف «ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف»، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها زيلينسكي رسميًا خارج كييف منذ الغزو الروسي في فبراير وذلك ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

ونقل موقع مكتب الرئيس الأوكراني عن زيلينسكي قوله للجنود: «إنك تخاطر بحياتك من أجلنا جميعًا ومن أجل بلدنا»، مضيفًا أنه قدم الثناء والهدايا.

31٪ من أراضي منطقة خاركيف تحتلها روسيا

وفي التفاصيل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندرى يرماك، إن زيلينسكي قام بجولة في المباني السكنية المدمرة، مشيرا إلى أنه كان لابد من بناء ملاجئ بديلة لها، موضحًا أن 31٪ من أراضي منطقة خاركيف تحتلها روسيا حاليًا.

في سياق متصل، كشفت محطة إسبريسو التليفزيونية الأوكرانية، عن تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس مدينة ماريوبول، أولكسندر لاشين، حول الوضع الحالي للمدينة التي تحتلها روسيا الآن في جنوب شرق أوكرانيا.

الأوضاع في ماريوبول غير صحية

وأضاف نائب رئيس مجلس مدينة ماريوبول، أن المدينة غير صحية وينقصها الماء والكهرباء، قائلا: «هناك انهيار في ماريوبول، هناك ضوء في بعض الأماكن والمحتلون يحاولون إعطاء الماء، لكن الشوارع غارقة، والجداول تتدفق على الطرق، والصرف الصحي في كل مكان، كما توجد روائح للجثث، وهناك الكثير من الظروف غير الصحية في المدينة».

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت قبل 3 أشهر

وتابع «لاشين»: «لا يمكن للمحتلين الروس أن يجلبوا النظام إلى بلادهم، خاصة في أوكرانيا، لا ينجح الأمر، فالناس ليسوا قادرين على أي شيء ولن يكونوا قادرين على إقامة اتصال، الفقراء الذين لا يستطيعون المغادرة، هم ببساطة أسرى المحتلين».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا،فيما أعلنت أمريكا إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة بعيدة المدى.