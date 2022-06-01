وزيرة الهجرة في ختام «مصر تستطيع»: حرصنا على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ 

شكرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المشاركين والحضور في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مؤكدة أنهم شركاء النجاح الذين أنجحوا هذا المؤتمر.

الهجرة تهتم بخبرائها في الخارج

وقالت وزيرة الهجرة، في كلمتها خلال ختام المؤتمر، إننا حرصنا منذ عودة الوزارة على الاهتمام بخبرائنا في الخارج ورعايتهم وبناء جسور التواصل والثقة معهم، وحرصنا على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من المؤتمر، ومستمرون في المتابعة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وهدفنا أن نحقق لمصر ما تستحقه من نجاحات في مختلف المجالات، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لبلد غال قدم لنا الكثير في كل المحطات.

وزيرة الهجرة تكرم شركاء النجاح

كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتكريم شركاء النجاح من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وهم: هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، والسفير البرت موتشنجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، وأماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فرع الإسكندرية عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية الراعي العلمي للمؤتمر، وشيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، كما تم تكريم رواد الصناعة وهم: اسم الراحل المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ونائب رئيس مجلس ادارة النساجون الشرقيون، واسم الراحل الحاج محمود العربي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وتامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء.

واختتم المؤتمر فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، ونظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.