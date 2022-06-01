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وزيرة الهجرة: خطة عمل للتعاون مع أشقائنا الأفارقة

كتب:

منة عبده
07:54 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
فعاليات مؤتمر مصر تستطيع

فعاليات مؤتمر مصر تستطيع

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه بالإرادة مصر تستطيع وأفريقيا تستطيع، والتعاون هو ما يضمن نجاح الجميع لما فيه الخير لبلادنا.

جسور التعاون في أفريقيا

وأشارت وزيرة الهجرة، خلال مشاركتها في جلسة «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، إلى أنه مع صدور توجيهات القيادة السياسية بدأ العمل مباشرة لمد جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن ما يجمعنا اليوم يهدف إلى وضع خطة عمل ونعكف على التنفيذ، بالتعاون بين المؤسسات المعنية.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، حيث انعقدت الجلسة الحوارية التاسعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأفارقة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.