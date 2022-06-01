وزيرة الهجرة: علينا التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة لتوطين الصناعة

تستمر اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، النسخة السادسة، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وفي حضور الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

بدأت فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بانعقاد الجلسة الحوارية السابعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان «رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة».

استضافة الأشقاء من القارة الأفريقية

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الجلسة، حرصها على استضافة الأشقاء من القارة الأفريقية، تنفيذا لتوصيات القيادة السياسية في منتدى شباب العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب من مصر وأفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم. وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها تؤمن أن علينا التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة عامة، موضحة أنه سيتم التنسيق والمتابعة بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية، لمتابعة تصور وتنفيذ هذه الخطة، لتصبح طريقا للمستقبل يضمن الاستفادة من مواردنا وتوفير فرص عمل آمنة لشبابنا.

وتأتي هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في إطار دعم استراتيجية الدول المصرية، نحو توطين الصناعة، من خلال مناقشة أوجه عدة لأهمية توطين عدد من الصناعات، عن طريق تبادل الخبرة والمعارف، بين الخبراء المصريين بالخارج والداخل، وعدد من ممثلي الشركات الأجنبية.

جلسات اليوم الثاني من المؤتمر

ويضم اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، عدد من الجلسات، بينها: «جلسة الصناعة الخضراء، جلسة رواد الأعمال المصريين والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة، جلسة رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا، جلسة الصناعات الطبية الدوائية التحديات والفرص، جلسة مستقبل الصناعات الغذائية في مصر، جلسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، الجلسة الختامية».

وفي نهاية اليوم، سيتم تنظيم حفل ختام فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخبراء المصريين المشاركين بهذه النسخة من المؤتمر، وذلك داخل مقر المؤتمر، بمحافظة القاهرة، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.