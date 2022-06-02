نبيلة مكرم تبكي في ختام مؤتمر «مصر تستطيع»: ربنا قادر يعدي بينا

اختتمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مؤتمر «مصر تستطيع»، الذي جاء ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في نسخته السادسة بعنوان: «مصر تستطيع بالصناعة».

دموع نبيلة مكرم

وقالت نبيلة مكرم في نهاية كلمتها: «كان فيه تغيرات مفاجئة، وكان فيه تعديلات، وحاجات كتيرة جدا، مع الشغل اللي كان بيحصل كان فيه ظروف أسرية واستثنائية لكل حد».

وأضافت السفيرة: «بس كلنا كان عندنا إيمان وقوة ومثابرة إن احنا فعلا نقدر نقدم لبلدنا الطرح اللي يفيد، والكلام اللي يتنفذ بإيمان إن ربنا أكبر من أي حاجة، وإنه هيقدر يعدي بينا».

ولم تتمالك وزيرة الهجرة دموعها وبكت أثناء تصفيق الحضور الحار لها، ودعت فريق وزارة الهجرة لمنصة المسرح لتكريمهم؛ بسبب جهودهم لنجاح المؤتمر.

نبيلة مكرم تعلن تعرضها لمحنة شديدة

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قد أعلنت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرضها لمحنة شديدة بسبب اتهام نجلها في قضية قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: «أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على أثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن».