القومي للبحوث يوجه نصائح للأمهات بشأن التعامل مع الأطفال

أكد المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن صحة الأطفال تبدأ من الاهتمام بالتغذية الجيدة وبطريقة صحية وسليمة، مضيفا أن تغذية الأطفال تعتمد على نفس مبادئ تغذية البالغين، مؤكدة أن المركز يقدم العديد من النصائح والتوجيهات التي تهدف إلى دعم و تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنه، أن كل شخص يحتاج إلى أنواع العناصر الغذائية ذاتها، مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن يحتاج الأطفال بصفة خاصة إلى كميات مختلفة من أنواع معينة من العناصر الغذائية حسب فئاتهم العمرية.

نصائح القومي للبحوث بشأن التغذية

- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل:البروتين والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والبيض والبقوليات والبسلة والمكسرات غير المملحة والحبوب الفاكهة.

- تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة الطازجة أو المجففة، بدلاً من عصير الفواكه.

- تناول الخضراوات الطازجة .

- الحبوب والمتمثلة في الخبز المصنوع من القمح الكامل.

حددي السعرات الحرارية التي يتناولها طفلك من خلال ما يلي:

- الحد من تناول الملح لاحتوائه على الصوديوم.

- تشجيع أطفالك على تناول وجبات خفيفة من الفواكه والخضراوات بدلاً من شرائح البطاطس والكوكيز.

** نماذج لوجبات صحية لوجبة الإفطار

1-رغيف+ بلدي فول بالزيت+ قطعه حلاوه حجم البيضه + كوب لبن متوسط.

2- رغيف بلدى + بيضة مقلية + مربي + كوب لبن متوسط .

3-رغيف بلدى + قطعه جبنه+ عسل اسود +ه طحينه +كوب لبن متوسط.

بين الوجبات

كوب متوسط من عصير فاكهه الموسم، أو ثمره فاكهه+ باكو بسكويت بالتمر.