وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تنمية الاقتصاد المصري

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع، مثمنًا الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي بامتلاكه التخصصات والمهارات المتميزة.

ووجه الدكتور عبدالغفار التهنئة للمركز القومى للبحوث بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو الإسبانى Scimago، وكذلك لحصول 7 من علماء المركز على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجائزة النيل، كما وجه التهنئة للدكتورة مها زكى الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الوراثة البشرية لإطلاق اسمها على طفرة نادرة تصيب الأجنة تم تسميتها «متلازمة زكي».

تنفيذ نماذج صناعية قائمة على ملكية فكرية

وافق المجلس على إنشاء شركة مساهمة لتطبيق وتوطين وتسويق مخرجات بحثية بيئية، تابعة لشركة المركز القومى للبحوث، تشمل ملكية فكرية وبراءات اختراع، وتنفيذ نماذج صناعية قائمة على ملكية فكرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والحلول البيئية المتكاملة، والمساهمة في تحقيق المعايير البيئية، والعمل على خروج المخرجات البحثية لحيز التنفيذ، وتعميق التصنيع المحلي.

وخلال فعاليات الاجتماع، قام المجلس بتشكيل مجلس إدارة كل من الحاضنة التكنولوجية لتحقيق التصنيع المحلي، والحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، كما قام المجلس باختيار أعضاء اللجنة المختصة بترشيح رئيس المركز القومي للبحوث.

اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية الحكومية الزراعية

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع المركز القومي للبحوث اتفاقية تعاون علمي مشترك مع الكلية المشتركة للطب البيطري بجامعة كاغوشيما اليابانية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية الحكومية الزراعية بأكاديمية تيميريازيف الزراعية بموسكو، وكذلك اتفاقية تعاون مشترك مع إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات والإعارات والتنقلات.