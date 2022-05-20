محافظ مطروح يستقبل مدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه الدكتورة وفاء نعيم، مدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، وفتحي الجمل، مستشار الشئون الاجتماعية بالمحافظة، وذلك في إطار سعي المركز بالتعاون مع المحافظة، للنهوض بالبحوث العلمية في المجال الاجتماعي المتصل بشؤون المجتمع ومقوماته ودراسة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري عامة ومطروح خاصة.

حلول لمشاكل المجتمع في مطروح

وقال محافظ مطروح، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه اليوم الجمعة، إن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة جميع المشاكل الموجودة داخل المجتمع بجميع فئاته وتركيباته، من خلال دراسة علمية يجري من خلالها التعرف على طبيعة المشاكل.

وأضاف محافظ مطروح، أن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عقب الانتهاء من جميع الدراسات العلمية، سيقوم بوضع المقترحات والحلول لها، مع التعرف على أسباب المشاكل الاجتماعية الخاصة بمحافظة مطروح، والمساهمة في وضع وتنفيذ الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع طبيعة العادات والتقاليد التي تختص بها المحافظة عن غيرها من المحافظات والمجتمعات الأخرى، ووضع الحلول الاجتماعية اللازمة والمناسبة لها على أسس علمية.

انخفاض نسبة الجريمة في مطروح

وأكد «شعيب» أن مطروح تنخفض بها نسبة الجريمة، لعدة أسباب منها وجود عادات وتقاليد قبلية منتشرة في المجتمع المطروحي، مما يساهم في حل معظم مشاكله بين العائلات والقبائل بالجلسات العرفية، بالاحتكام للجلسات العرفية وما تحكم به اللجان المشكلة بمساعدات مجلس العمد والمشايخ وعواقل مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.