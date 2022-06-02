«التضامن»: «الطفولة المبكرة» أهم المراحل لتعليم الأطفال المهارات

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ مرحلة الطفولة المبكرة أهم مرحلة للتعلم، حيث يتم فيها تجهيز الطفل، ويكون عقله «بكر» وقادر على تنمية مهاراته الحركية والمعرفية والوجدانية والاجتماعية والعقلية والجسدية.

ناجي: لازم الطفل يتعلم تقبل النقاش والحوار

وأضاف ناجي، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية DMC، أنّ تطوير مهارات الأطفال مبكرا، تجعل الطفل أكثر جاهزية لدخول المدرسة: «الطفل لازم يتعلم الألوان وازاي يتناقش ويتحاور مع غيره، وهو في البيت مفيش مساحة يتكلم مع غيره، ولازم يتعلم تقبل النقاش والحوار».

واستطرد مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي: «تنمية الطفولة المبكرة، برنامج قومي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال فترة طويلة من تاريخ مصر لم تلق تلك الفئة العمرية الاهتمام اللازم، حتى حدثت طفرة كبرى من قبل القيادة السياسية ووجهت بتطوير مهاراتها، لأن 8% فقط من أعداد الأطفال متاح لهم أماكن داخل الحضانات، وكان يجب زيادة أعداد الحضانات».

الحضانات المرخصة

وأوضح ناجي، أنّ عدد الحضانات المرخصة وصل إلى 16 ألف حضانة، في حين يوجد 10 الآف حضانة غير مرخصة، حتى وجّه الرئيس السيسي بأن تحصل الحضانات غير المرخصة على تصريح بتوفيق الأوضاع لمدة 3 سنوات.

وتابع مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي: «توفيق الأوضاع بيشمل التراخيص والبيئة اللي فيها الحضانة، وهل المنشأة فيها بيئة الأمان والسلامة، وهل إدارتها جيدة والمناهج والتدريبات اللي اعتمدوها لتعليم الطلاب كويسة، لحد ما يتم تشكيل لجنة من رئيس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم».