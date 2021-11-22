تدخلات «التضامن» في مجال الطفولة المبكرة.. بناء 1000 حضانة وتدريب 2500 ميسرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في أنظمة الميكنة التابعة للوزارة، من أجل متابعة وتقييم الحضانات، موضحة أنه يجرى إجراء ربط شبكي بين جميع الحضانات والوزارة، مشددة على تكثيف حملات التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وبأثر إلحاق الأطفال بالحضانات على تحسين نموهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توعية الأهالي بسبل التربية الإيجابية لأطفالهم.

افتتاح 3 آلاف و500 حضانة بقرى «حياة كريمة»

وأوضحت «القباج» في بيان لها، أن الوزارة لديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، مشيرة إلى أنه يجرى افتتاح 3 آلاف و500 حضانة جديدة في قرى «حياة كريمة»، موضحة أن المرحلة الثانية من مشروع تنمية الطفولة المبكرة ستنطلق فى إبريل 2022.

جهود «التضامن» في مجال الطفولة المبكرة

واستعرضت وزارة التضامن، جهودها في تنمية الطفولة المبكرة، كالتالي:

- بناء 1000 حضانة بها 94 قاعة.

- استفادة 68 ألف طفل تحت سن 4 سنوات بـ21 مركزًا على مستوى 26 محافظة.

- تدريب 2500 ميسرة بالحضانات.

- تنفيذ 150 ألف زيارة من خلال 1000 رائدة مجتمعية نحو 52 ألف أسرة بسبل التربية السليمة.

- تدريب 1000 رائدة مجتمعية على دليل التربية الإيجابية، وتستهدف الوصول إلى 20 ألف رائدة حتى عام 2030.

- تهدف التضامن إلى الوصول نحو 4 مليون أسرة مصرية من أطفال الحضانات، وأطفال أسر تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية في القرى المستهدفة من« حياة كريمة» خلال العامين المقبلين.

إعداد منهج تعليمي متطور

وأكدت «القباج» أن هناك شراكة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد منهج تعليمي متطور يتوائم مع ما طورته وزارة التربية والتعليم، ويتوائم أيضًا مع تطوير المنهج الابتدائي، إذ يجرى الرجوع إلى نفس الشراكة لإعداد منهج يتناسب مع تلك المرحلة العمرية، ويحقق التناغم بين ما يتعلمه الطفل في سن الحضانة، وما يتعلمه في سن الدراسة.