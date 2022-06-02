محافظ مطروح لـ«الوطن»: إنشاء 5 مدن جديدة من رأس الحكمة وحتى السلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن إنشاء 5 مدن جديدة في المحافظة، بخلاف مدينة العلمين الجديدة، وهي مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومدينة مرسى مطروح الجديدة، ومدينة النجيلة الجديدة، ومدينة سيدي براني الجديدة، ومدينة السلوم الجديدة، وذلك من خلال المخطط العمراني الجديد والرؤية المستقبلية لتنمية محافظة مطروح، والتي تنتهجها الدولة بهدف التنمية العمرانية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

تخطيط عمراني للمدن الجديدة في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة الجديدة جرى تخطيطها وتشمل جميع المكونات للمدن العصرية الحضارية المتقدمة، من عمارات ومدارس ومستشفيات وجامعات ومكاتب بريد وملاعب وبنية تحتية كهرباء وطرق ومياه وغاز طبيعي على أعلى مستوى يتماشى من التطور الكبير الذي يجري الآن في العلمين الجديدة والمدن المصرية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية للنهوض بالدولة في التنمية الشاملة.

مراحل بناء المدن الجديدة

وأضاف محافظ مرسى مطروح، أن الدولة تقوم بالانتهاء من مدينة تلو الأخرى، ويجري العمل على قدم وساق حاليا للانتهاء من مدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الكباري والمحاور والطرق الجديدة على الطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وسيتم الانتهاء منها والانتقال للمدينة الأخرى وهي رأس الحكمة الجديدة، والتي بدأ العمل بها بالفعل بتمهيد المرحلة الأولى والتجهيز للمواقع المختلفة للإنشاءات خلال الأيام المقبلة، ويعقبها مرسى مطروح الجديدة، والاتجاه ناحية الغرب النجيلة وبراني والسلوم الجديدة، فهي مستقبل الأجيال المقبلة.

وجرى وضع رؤية شاملة لهذه المناطق لتنميتها بما يتماشى مع طبيعة كل مكان، فالسلوم غير رأس الحكمة لموقعها في منطقة حدودية، ومن الممكن إقامة مناطق لوجستية ومنطقة تجارة تخدم الجانب الليبي وشمال أفريقيا.