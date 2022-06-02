إصابة 7 في مشاجرة لخلافات الجيرة بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بينهم داخل مدينة مسير التابعة بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد نشوب مشاجرة بين جيران بمدينة مسير، وذلك بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، ونُقل المصابون عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل المشاجرة

وانتقل على الفور عدد من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفي الخلاف بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 سيدات، وأن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجروح متفرقة.

أسماء المصابين بالمشاجرة

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من «م . ذ . ا»، 63 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و«ن . ع . ح»، 35 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و«م . ع . ا»، 38 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و«ح . ذ . ا»، 45 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و«غ . م . غ»، 65 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و« ج . م . ع»، 52 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات، و«س . ص . ا»، 51 سنة، مصابة بجروح متعددة وكدمات وسحجات.