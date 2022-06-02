رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة التجارة والصناعة تنعى رئيس «غرفة الأخشاب».. توفى في حادث أليم

كتب:

صالح إبراهيم
12:47 م | الخميس 02 يونيو 2022
وزيرة التجارة والصناعة

وزيرة التجارة والصناعة

تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المغفور له بإذن الله المهندس أحمد حلمى  رئيس غرفة صناعة الاخشاب والاثاث وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية الذي وافته المنية اليوم أثر حادث أليم .

وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة وعلامة بارزة فى تاريخ صناعة الأثاث فى مصر، حيث أفنى عمره فى تنمية وتطوير هذه الصناعة لتتبوأ مكانة متميزة على خريطة صناعة الاثاث العالمية ، كما كان للفقيد مساهمات مشهودة فى تطوير الصناعة المصرية .

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم،  داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

اقرأ المزيد:

وزيرة التجارة: قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

رئيس الوزراء يبحث تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لتدبير احتياجات قطاع الصناعة

تشكيل مجموعة عمل لتنسيق مشاركة قطاع الصناعة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

السيسي يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعة الوطنية

مدبولي يطالب بالإسراع في تنفيذ «100 إجراء مقترحة» لتحفيز قطاع الصناعة
بقلم صالح إبراهيم