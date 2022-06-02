هلا رشدي تخضع لجراحة في الظهر وتطلب الدعاء (صورة)

تخضع اليوم الفنانة هلا رشدي لعملية جراحية بأحد المستشفيات، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرها صورة من داخل المستشفى قبل دخولها غرفة العمليات بدقائق، مع مطالبتها لجمهورها ومتابعيها بالدعاء لها.

هلا رشدي تدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة

وكتبت هلا رشدي، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «بصوا هوه أنا ما بحبش الكلام ده، بس بُناءً على إلحاح المرافقين قالوا لي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله».

هلا تعد بكشف تفاصيل مرضها بعد شفائها

ووعدت هلا رشدي جمهورها ومتابعيها، بكشف تفاصيل مرضها والعملية التي تخضع لها بعد خروجها من العمليات وتماثلها للشفاء، قائلة «لما أطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول، لا إله إلا الله».

وشاركت هلا رشدي، في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مسلسل مكتوب عليا، وهى التجربة الأولى لها على شاشة التلفزيون، مع أكرم حسني، وهنادي مهنا، وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، وحنان سليمان، محمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي.

وجسدت هلا خلال الأحداث شخصية شقيقة أكرم حسني، وخطيبة محمد طعيمة، وحققت نجاحًا كبيرًا، خصوصًا أنها التجربة الأولى لها في الدراما، بعد شهرتها في مجال الغناء.

وسبق وطالبت هلا رشدي بضرورة وجود تشريع لمنع الإيحاءات الجنسية في الأعمال الفنية حفاظًا على الأسرة المصرية والأجيال الجديدة، وذلك عبر حسابها بـ«فيسبوك»، حيث كتبت قائلة: «يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، عشان نستمتع بيها مع ولادنا، ونبطل نسخسخ عليها في السينمات وصوتنا يجيب آخر القاعة، فـ نشجَّع صُناع العمل يزودوا الجرعات، ونتيجة التساهل ده الحياء بيختفي وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة».