«حسين أبوصدام» يكشف قائمة مطالب الفلاحين من الحوار الوطني

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أهم طلبات الفلاحين من الحوار الوطني، تفعيل المواد الدستورية الخاصة بالقطاع الزراعي وعلى رأسها المادة 29.

وأضاف أن هذه المادة بالإضافة إلى أنها تلزم الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها فإنها تلزمها أيضا بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح.

تمثيل الفلاحين في كافة المجالس النيابية والمحلية

وأوضح أن تمثيل الفلاحين بالشكل الملائم في كافة المجالس النيابية والمحلية وفي كل ما يخص الشأن الزراعي وحضورهم لمناقشة أي قرار أو إجراء يمسهم من الطلبات المهمة التي يجب أن توضع في الاعتبار كما يعتبر الفلاحون تنظيم بعثات للخارج تضم عدد من كبار المزارعين للوقوف علي أحدث ما وصلت إليه الزراعة الحديثة مطلب مهم وضروري للفلاحين.

إنشاء كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة

وأشار أبوصدام إلى أن الفلاح المصري يتطلع لإنشاء كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة يعمل على حل مشاكله والحفاظ على حقوقه في كل مراحل حياته ومكان معيشته مؤكدا على ضرورة أن يشارك الفلاح المصري في كل الشؤون التي تخصه مشاركة مباشرة.

وتابع أبوصدام أن توفير المستلزمات الزراعية المتطورة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة وكميات كافية أحد مطالب الفلاحين في الوقت الحالي.

وأوضح عبدالرحمن أن تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح التي تخص الفلاحين ودعمهم ماديا ومعنويا على أرض الواقع في توفير كافة مستلزمات الزراعة وإنشاء صندوق تكافل زراعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل والإفراج عن الغارمين والغارمات منهم وصولا إلى التنمية الزراعية الشاملة والحقيقية أمل يراود كل الفلاحين وهو ما يسعى الفلاحون لتحقيقه من خلال الحوار الوطني.

وأكد أن الحوار الوطني جاء في وقت مناسب وما قام به الرئيس السيسي هو كسر لحاجز الخوف والصمت في الوقت الذي يتحدث فيه العالم بالكامل، عن الأمور السياسة.