فتح باب التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني.. اللينك والخطوات

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في بيان صادر عنها على أنها ستدير الحوار الوطني الذي وجه بإقامته الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، بكل تجرد وحيادية تامة، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس.

رابط استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني

وجرى فتح باب التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني، على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، من خلال استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ويمكن التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، من خلال كتابة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم من خلال الضغط هنــــــا.

خطوات التقديم للمشاركة في الحوار الوطني

ـ الدخول رابط استمارة التقديم لـ المشاركة في الحوار الوطني، السابق ذكره.

ـ كتابة الاسم رباعي.

ـ تسجيل الرقم القومي.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ـ تحديد المحافظة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

ـ تحديد اسم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المتقدم إن وجد.

ـ تدوين نبذة عن رؤية ومقترحات الراغب في المشاركة بالحوار الوطني.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب شددت على أنه سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية، لافتة إلى أنها بدأت توجيه الدعوات للراغين في المشاركة.

الدعوة لحوار الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد حوار وطني، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني بشأن أولويات العمل الوطني.