القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا.. منها قناة مجانية

مع اقتراب موعد مباراة مصر وغنينا في التصفيات الأولى المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، تشهد محركات البحث عمليات ضغط كبيرة، من جانب جماهير وعشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، حيث يبحث الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا، وهي المباراة المرتقبة للمدير الفني الجديد إيهاب جلال، والتي سوف تمثل الانطلاقة الأولى له مع المنتخب الوطني، بعد خسارة الخروج من كأس العالم أمام السنغال منذ نحو 8 أسابيع.

هذا وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» بشكل متواصل ومستمر، لعشاق كرة القدم المصرية والإفريقية والعالمية، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمبارة مصر وغنييا في أولى جولة التصفيات الإفريقية، وهي المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو على أرض استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

هذا ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات بين سبورت الحاصلة على حقوق البث الفضائي للبطولة الإفريقية، حصريا من خلال قنوات الشبكة، وهما كل من:

تردد قناة بي إن سبورت

- التردد: 11013

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: ¾.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2

- التردد: 11054.

- معدل التصحيح: ¾.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي إن سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وفي نفس الإطار تقوم قناة «أون تايم سبورت»، بنقل المباراة من خلال التردد الأرضي لها، حيث إنها تقام داخل الأراضي المصرية، ووفقا للقوانين الدولية المنظمة، فإن من حق مصر بث وإذاعة أي مباراة تقام داخل الحدود المصرية على أحد الترددات الأرضية، وذلك بعيدا عن البث الفضائي المملوك لشبكة قنوات بين سبورت.