5 قنوات لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد الليلة.. بينها قنوات مفتوحة

تنتظر الجماهير المصرية والعربية، الليلة، اللقاء المنتظر والمرتقب بين فريقي النادي الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، المقررة الليلة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس بالمغرب، حيث تنقل 5 قنوات مباراة الأهلي والوداد المغربي، بينها قنوات مفتوحة.

وتزايدت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي الليلة، وذلك قبل ساعات من موعدة انطلاق صافرة البداية، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لمتابعيها على مدار الساعة، نرصد 5 قنوات لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد الليلة، بينها قناة واحدة مفتوحة.

5 قنوات لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد

وأعلنت القنوات المغربية الرياضية المفتوحة بث المباراة ونشرت ترددها على القمر الصناعي «نايل سات».

القناة المغربية الأولى

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الثانية

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

كما ستنقل المباراة شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث دوري أبطال أفريقيا 2022، وجاءت تفاصيل التردد على النحو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت على نايل سات

- التردد: 11013

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: ¾.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2

- التردد: 11054.

- معدل التصحيح: ¾.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي إن سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

هذا ومن المقرر أن يقود المباراة الليلة، الحكم فيكتور جوميز من جنوب أفريقيا، ويتطلع النادي الأهلي إلى حصد اللقب الثالث بلقب دوري أبطال أفريقيا.